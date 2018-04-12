Путін анонсував випробування нової надважкої ракети

За допомоги нової ракети Росія планує відправляти кораблі і станції до Місяця, Марса та Юпітера.

У Росії планують почати випробування нової надважкої ракети через 10 років.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передають "РИА Новости".

"Надважка ракета, перше випробування планується через 10 (років). Плануємо і найближчим часом почнемо роботу, для важкої ракети вже діємо, тепер для надважкої потрібно буде", - сказав Путін.

Як повідомляється, розробка ракети вже почалася: в кінці березня на створення ескізу виділили 1,6 мільярда рублів. Ескіз планується створити до кінця жовтня 2019 року.

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Ракета повинна буде виводити понад 80 тонн на низьку навколоземну орбіту, а до Місяця доставляти не менш 20 тонн. В проекті повинні бути закладені можливості збільшення вантажопідйомності до 140 і 27 тонн на відповідні орбіти.

Планується, що з допомогою нової ракети можна буде відправляти кораблі і станції не тільки до Місяця, але і до Марса і Юпітера, при цьому переліт експедицій до Місяця повинен тривати не довше п'яти діб.

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив про випробування в Росії нової ракети з ядерним двигуном. "В ході польоту енергоустановка вийшла на задану потужність, забезпечила необхідний рівень тяги. Проведений пуск ракети і комплекс наземних випробувань дозволяють перейти до створення принципово нового типу озброєнь: стратегічного комплексу ядерної зброї з ракетою, оснащеною ядерною енергетичною установкою", - сказав глава Росії.