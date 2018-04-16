Макрон заявив, що йому вдалося переконати Трампа не відмовлятися від операції в Сирії

Він також заявив, що операція США, Франції і Великобританії в Сирії була абсолютно легітимною.

Французький президент Еммануель Макрон розповів, що йому вдалося переконати американського президента Дональда Трампа залишитися в Сирії і завдати ракетних ударів тільки по хімічним об'єктів на території країни.

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Про це політик розповів в інтерв'ю BFMTV. "Ми також переконали його (Трампа) обмежитися ударами по хімічним об'єктах", - сказав Макрон.

Він додав, що десять днів тому президент Трамп говорив, що США мали намір звільнитися від зобов'язань в Сирії, але французькій стороні вдалося його переконати.

"Ми повинні запропонувати тривале рішення в Сирії для сирійського народу", - додав Макрон

Макрон також заявив, що операція США, Франції і Великобританії в Сирії була абсолютно легітимною.

У ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, які пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену у місті Дума. Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія і Туреччина. Росія і Іран, які є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.