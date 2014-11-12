Франція буде голосувати за визнання держави Палестина

"Нижня палата парламенту закликає французький уряд використовувати визнання Палестини в якості інструменту для врегулювання конфлікту", - йдеться в проекті резолюції, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Local.

Читайте такожІзраїль відреагував на визнання Швецією держави Палестина

Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус говорив, що "настане час, і Франція визнає державу Палестина - питання тільки в тому, коли і як". На його думку, таке визнання допоможе у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

Рішення парламенту не буде зобов'язуючим і стане радше символічним, подібно рішенню британського парламенту.

Нагадаємо, в жовтні в парламенті Великобританії підтримали резолюцію про визнання держави Палестина, яка теж носила рекомендаційний характер. Між тим уряд Швеції вже визнав державу Палестина.