Франція буде голосувати за визнання держави Палестина

16:25, 12 листопада 2014
Світ
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Французькі депутати 28 листопада проголосують за резолюцію, яка закликає уряд до визнання держави Палестина.

REUTERS

"Нижня палата парламенту закликає французький уряд використовувати визнання Палестини в якості інструменту для врегулювання конфлікту", - йдеться в проекті резолюції, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Local.

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Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус говорив, що "настане час, і Франція визнає державу Палестина - питання тільки в тому, коли і як". На його думку, таке визнання допоможе у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

Рішення парламенту не буде зобов'язуючим і стане радше символічним, подібно рішенню британського парламенту.

Нагадаємо, в жовтні в парламенті Великобританії підтримали резолюцію про визнання держави Палестина, яка теж носила рекомендаційний характер. Між тим уряд Швеції вже визнав державу Палестина.

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