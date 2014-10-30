Швеція сьогодні ухвалить рішення про визнання держави Палестина
Уряд Швеції протягом дня прийме рішення про визнання держави Палестина.
Про це повідомила виданню Dagens nyheter міністр закордонних справ країни Маргот Вальстрем, передає ТАСС.
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У своїй декларації на початку місяця уряд заявив про намір визнати державу Палестина. Це рішення було сприйняте критикою в парламентському комітеті з питань ЄС і з боку опозиційних партій.
5 жовтня прем'єр-міністр Швеції Стефан Левенпідтвердив намір визнати державу Палестина. Він підкреслив, що точна дата формального визнання Палестини Швецією ще не визначена, що для успіху мирного процесу необхідно, щоб сторони перебували в більш рівному становищі.
"Ми хочемо, щоб Ізраїль і Палестина жили у мирі. Все це триває вже давно. Для нас важливо запустити процес будь-якими способами, і нам здається, що це полегшить справу. Ми хочемо бути першими і сподіваємося, що інші країни зроблять те ж саме", - зазначив Стефан Левен.
У 2012 році Генеральна асамблея ООН надала Палестині статус держави-спостерігача. Однак більшість західних країн не визнає Палестину суверенною державою.