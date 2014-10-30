Швеція сьогодні ухвалить рішення про визнання держави Палестина

Про це повідомила виданню Dagens nyheter міністр закордонних справ країни Маргот Вальстрем, передає ТАСС.

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У своїй декларації на початку місяця уряд заявив про намір визнати державу Палестина. Це рішення було сприйняте критикою в парламентському комітеті з питань ЄС і з боку опозиційних партій.

5 жовтня прем'єр-міністр Швеції Стефан Левенпідтвердив намір визнати державу Палестина. Він підкреслив, що точна дата формального визнання Палестини Швецією ще не визначена, що для успіху мирного процесу необхідно, щоб сторони перебували в більш рівному становищі.

"Ми хочемо, щоб Ізраїль і Палестина жили у мирі. Все це триває вже давно. Для нас важливо запустити процес будь-якими способами, і нам здається, що це полегшить справу. Ми хочемо бути першими і сподіваємося, що інші країни зроблять те ж саме", - зазначив Стефан Левен.

У 2012 році Генеральна асамблея ООН надала Палестині статус держави-спостерігача. Однак більшість західних країн не визнає Палестину суверенною державою.