Ізраїль відкликав посла у Швеції через визнання Палестини - BBC

Ізраїльська влада засудила цей крок Швеції, а палестинський президент Махмуд Аббас назвав таке рішення хоробрим та історичним, передає BBC Україна.

Міністр закордонних справ Швеції Марго Вальстрьом висловила сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад її держави.

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Швеція стала першою великою європейською країною, яка зробила такий крок.

У США заявляють, що поки що передчасно визнавати Палестину як державу.