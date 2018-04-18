У Туреччині в червні відбудуться дострокові президентські і парламентські вибори

Президент Туреччини заявив про необхідність термінової трансформації країни на президентську республіку.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про проведення в країні дострокових президентських і парламентських виборів 24 червня.

Як повідомляє Reuters, турецький лідер заявив про необхідність термінової трансформації країни на президентську республіку.

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Наголошується, що раніше із закликом провести дострокові вибори виступив лідер опозиційної Партії націоналістичного руху (ПНД) Туреччини Девлет Бахчелі.

Ердоган заявив, що обговорив з Бахчелі його заклик, погодившись з необхідністю проведення дострокових виборів. Чергові вибори до Туреччини повинні були пройти в листопаді 2019 року.

Раніше Єврокомісія визнала незадовільним ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський Союз. За повідомленнями ЗМІ, єврокомісари виявили істотний регрес, який спостерігається в Туреччині у низці питань. Йдеться насамперед про правову державу, свободу слова, незалежність органів юстиції і адміністративну реформу.