ЗМІ: Трамп і Кім Чен Ин, ймовірно, зустрінуться у Швейцарії

У числі можливих місць зустрічі двох лідерів згадувалися Пекін, Пхеньян і Улан-Батор. Однак, всі вони були відкинуті з міркувань безпеки.

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин можуть провести зустріч у Швейцарії.

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За даними телеканалу NBC News, серед можливих місць зустрічі двох лідерів згадувалися Пекін, Пхеньян і Улан-Батор. Однак, всі вони були відкинуті з міркувань безпеки.

Джерела стверджують, що офіційні особи США виступають за більш нейтральні місця для зустрічі, бажано в Європі. Представники двох країн поки не ухвалили остаточного рішення.

При цьому Трамп заявив, що покине зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, якщо зрозуміє, що вона не буде плідною.

«Якщо під час зустрічі я зрозумію, що вона не плідна, я з усією повагою покину її і ми продовжимо робити те, що ми робимо...», - сказав Трамп в заяві, яку оприлюднив Білий дім.

Він також підкреслив, що США розраховують на успішну зустріч.

Зазначимо, що Кім Чен Ин закінчив міжнародну школу в Берні (Швейцарія). У школі Кім Чен Ин навчався разом з братом Кім Чен Чхолем і сестрою Кім Йо Чжон, однак, за повідомленнями південнокорейських ЗМІ, діти Кім Чен Іра, крім школи, там практично не виходили з дому, щоб не потрапити під вплив капіталізму.