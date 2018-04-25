BMW показала свій перший електричний кросовер (фото)
На автосалоні в Пекіні відомий німецький автовиробник BMW представив концепт свого першого електричного кросовера iX3.
Про це повідомляє Engadget.
Очікується, що нова модель надійде в серійне виробництво в недалекому майбутньому.
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Електрокар створювався на базі традиційного автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. Дизайн його має багато спільного зі звичайним кросовером Х3 останнього покоління.
Проте є і низка змін, зокрема - інший задній підрамник, який дозволяє розмістити тяговий акумулятор і електромотор.
Решітка радіатора нової моделі кросовера також зазнала змін, але залишилася вірна своїм традиційним формам. Також виробник оновив і колісні диски.
BMW стверджує, що на одному заряді новий гібридний кросовер здатний долати відстань до 400 кілометрів.
Серцем нового електрокара є електродвигун потужністю 270
"конячок". Ємність тягової батареї становить 70 кВт·год. Вона здатна заражатися до 80% за 30 хвилин.