У Брюсселі розпочалася зустріч глав МЗС всіх 29 країн-членів НАТО (відео)

На першій сесії – ситуація у Південному сусідстві Альянсу.

У Брюсселі розпочалося засідання міністрів закордонних справ країн-членів, яке в останній раз проходить в приміщення старої штаб-квартири Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, цими словами генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкрив ранкову сесію засідання.

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Він зазначив, що на цій сесії союзники обговорять ситуацію на Близькому Сході,в Африці та зосередяться на зусиллях, спрямованих на встановлення стабільності та боротьбу з тероризмом.

«Ми будемо продовжувати нашу підготовку до тренувальної місії в Іраку, яка буде започаткована на нашому саміті у липні. Ми будемо говорити, що ще ми можемо зробити для співпраці з Йорданією, Тунісом та іншими партнерами в регіоні. Ми також будемо обговорювати, як НАТО та Європейський Союз можуть далі працювати разом для просування стабільності у нашому Південному сусідстві», - деталізував Столтенберг.