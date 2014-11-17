Голландія відправить своє судно на пошуки зниклого в березні «Боїнга-777»

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на видання Global Times.

Нідерландське дослідне судно Fugro Equator знову приступив до пошуку уламків зниклого 8 березня лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines на півдні Індійського океану.

Воно приєднається до двох інших суден, GO Phoenix і Fugro Discovery, перед якими поставлено завдання дослідити зону площею 160 тисяч квадратних кілометрів.

За даними видання, судно повинно було вийти в океан ще 31 жовтня, однак через затримку в постачанні обладнання змушено було простоювати в порту австралійського міста Фрімантл.

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Пошуки авіалайнера «Боїнг-777» Malaysia Airlines в Індійському океані поновилися 6 жовтня в значній віддаленості від західного узбережжя Австралії. У період з 6 по 15 жовтня була досліджена акваторія площею близько 127 тисяч квадратних кілометрів.

Авіалайнер «Боїнг-777»-200 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH370 з Куала-Лумпура в Пекін з 227 пасажирами і 12 членами екіпажу на борту зник з екранів радарів в ніч на 8 березня. Прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак 24 березня повідомив, що повітряне судно впало у південній частині Індійського океану: про це свідчив аналіз супутникових даних. Імовірно, ніхто не вижив.