Пентагон заявив про спроби засліпити пілотів ВПС США китайськими лазерами

20:27, 03 травня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Ці дивні інциденти, оскільки вони представляють собою дії, не пов'язані з війною, але вказують на грубу, навмисну недбалість, а також повне ігнорування безпеки польотів і міжнародних норм», — заявив Трей Мікс, колишній полковник Тихоокеанського командування ВПС США.

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У китайському посольстві у Вашингтоні і міністерстві оборони Китаю не прокоментували дану інформацію.

Раніше ЗМІ повідомили, що влада Китаю таємно перекинула ракетні комплекси на спірні острови в Південно-Китайському морі.

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Теги: #США#Китай#Пентагон