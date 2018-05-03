Пентагон заявив про спроби засліпити пілотів ВПС США китайськими лазерами

У китайському посольстві у Вашингтоні і міністерстві оборони Китаю не прокоментували дану інформацію.

У Пентагоні заявили, що китайські військові роблять спроби засліпити пілотів ВПС США на військовій базі в Джібуті за допомогою лазера.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Ці дивні інциденти, оскільки вони представляють собою дії, не пов'язані з війною, але вказують на грубу, навмисну недбалість, а також повне ігнорування безпеки польотів і міжнародних норм», — заявив Трей Мікс, колишній полковник Тихоокеанського командування ВПС США.

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У китайському посольстві у Вашингтоні і міністерстві оборони Китаю не прокоментували дану інформацію.

Раніше ЗМІ повідомили, що влада Китаю таємно перекинула ракетні комплекси на спірні острови в Південно-Китайському морі.