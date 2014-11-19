Сенат США заблокував закон про обмеження можливості стеження за громадянами

58 депутатів проголосували за, 42 - проти, чого виявилося недостатньо для подальшого розгляду закону (60 голосів за), повідомляє ZN.UA з посиланням на CNN.

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Законопроект передбачає, що уряд більше не зможе збирати і зберігати велику кількість записів розмов. Цю задачу передбачається покласти на великі телефонні компанії. Влада у разі потреби, могла б запросити певний запис розмови, якщо є підозри, що вона пов'язана з терористами.

Прихильники американського "Акту волі", серед яких і ліберальні демократи і республіканці, сподівалися провести свою ініціативу на тлі інформації про масовий збір особистих даних з телефонів та інтернету працівниками спецслужб.

Однак противники законопроекту стверджують, що ці обмеження перешкоджають забезпеченню національної безпеки, позбавивши АНБ можливості в достатній мірі відслідковувати терористів.

Відомості про програми АНБ, спрямовані на збір даних про телефонні дзвінки та обмін інформацією з інтернету у всьому світі, передав у ЗМІ колишній співробытник агентства Едвард Сноуден, який отримав притулок у Росії. В кінці минулого року їх визнали такими, що суперечать конституції США.