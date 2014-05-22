Палата представників США підтримала заборону АНБ стежити за користувачами телефонів та мережі

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Agence France-Presse, даний законопроект був запропонований адміністрацією президента США Барака Обами після викриттів Едварда Сноудена.

У відповідністю з цією ініціативою, функцію збору і зберігання даних про контакти американців планується передати телекомунікаційним компаніям.

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Критики даного законопроекту зазначають, що деякі пункти цього законопроекту, запропоновані Білим домом, не містять в собі суворих обмежень зі збору записів телефонних розмов та інших персональних даних.