Сноуден заявив, що американські спецслужби оприлюднили його листування всередині АНБ не повністю

Екс-співробітникспецслужб США Едвард Сноуден продовжив заочну полеміку з Агентством національної безпеки (АНБ) США, заявивши, що його внутрішня переписка, викладена АНБ, оприлюднена не повністю, пише РИА Новости з посиланням на газету Washington Post.

Сноуден, який розголосив секретні документи про програми стеження американських спецслужб, заявляв, що намагався діяти за встановленим порядком, вказуючи на порушення в ході стеження інстанцій, але не отримав жодної відповіді. У відповідь керівництво АНБ оприлюднив у четвер листування екс-агента з юридичним відділом розвідки. Ніяких повідомлень про порушення в опублікованому листі не було.

"Ця публікація була неповною і не включає моє листування з департаментом нормативного забезпечення управління радіоелектронної розвідки (SI DOC)", - заявив Сноуден виданню незабаром після оприлюднення матеріалів АНБ. Він додав, що якийсь час тому представники розвідки взагалі заперечували наявність будь-яких його письмових документів, звернених до керівництва відомства.

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"Якщо Білий дім зацікавлений у всій правді, а не в очевидним чином подтасованій та неповній публікації АНБ, він може вимагати від агентства опитати моїх колишніх колег, менеджерів та середню ланку керівництва - чи порушував я питання про незаконне та часом неконституційне стеження", - зазначив екс-агент американської розвідки.

В опублікованому АНБ листі Сноуден запитав, чи мають укази президента США однакову силу з федеральним законодавством. Він також цікавився, що важливіше - розпорядження Пентагону або офісу директора національної розвідки. На це питання юрисконсульт АНБ відповів, що президентські укази мають рівну силу з законами, хоча й не можуть їх скасовувати, а розпорядження Пентагону та розвідки дорівнюють один одному за важливістю.