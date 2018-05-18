Вбивство українки в Чорногорії: батько підозрюваного заявив, що син здасться поліції

Поліція міста Котора увечері 11 травня знайшла тіло українки Лашманової зі слідами насильницької смерті.

Мешканець чорногорського Котора Арсеній Станович, підозрюваний у вбивстві громадянки України Анастасії Лашманової, незабаром з'явиться у правоохоронних органах.

Про це Vijesti заявив адвокат Зоран Піперович, якого найняв батько Зоран Станович, передає "Європейська правда".

"Я говорив з його батьком, який сказав мені, що він не знає, де його син, хоча і намагається за допомогою родичів сконтактувати з ним. Якщо прокуратура буде порушувати справу, його син, звичайно, звернеться до прокурора", - сказав Піперович.

Адвокат вказав на те, що він запитав Зорана Становича, чи зможе він згодом передати сина слідству.

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"Це в інтересах і процесу, і його сина. Він сказав, що сподівається і хоче зв'язатися з ним якомога швидше, щоб дізнатися, що насправді відбулося", - сказав адвокат.

Станович додав, що його син не зв'язувався з ним з п'ятниці, 11 травня.

Як повідомляв УНІАН, поліція міста Котора увечері 11 травня знайшла тіло Лашманової зі слідами насильницької смерті. За даними місцевих медіа, жінка володіла в Чорногорії великим бізнесом, активи убитої оцінюються у близько 105 млн євро.