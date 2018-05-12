Консул підтвердив, що вбита у Чорногорії Лашманова була громадянкою України

Вживаються першочергові процесуальні заходи.

Консул підтвердив, що вбита у Чорногорії Анастасія Лашманова була громадянкою України.

Про це начальник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив у Twitter.

«Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи», - написав він.

Читайте такожУ Чорногорії вбили українську бізнесвумен - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, чорногорські ЗМІ написали, що поліція міста Котора увечері 11 травня знайшла тіло Лашманової зі слідами насильницької смерті.

За даними місцевих медіа, жінка володіла в Чорногорії великим бізнесом, активи убитої оцінюються у близько 105 млн євро.