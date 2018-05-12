Консул підтвердив, що вбита у Чорногорії Лашманова була громадянкою України
17:09, 12 травня 2018Суспільство
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Вживаються першочергові процесуальні заходи.
МЗС України / фото REUTERS
Консул підтвердив, що вбита у Чорногорії Анастасія Лашманова була громадянкою України.
Про це начальник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив у Twitter.
«Консул підтвердив громадянство України загиблої 11.05.18 в Чорногорії. Проводяться першочергові процесуальні заходи», - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, чорногорські ЗМІ написали, що поліція міста Котора увечері 11 травня знайшла тіло Лашманової зі слідами насильницької смерті.
За даними місцевих медіа, жінка володіла в Чорногорії великим бізнесом, активи убитої оцінюються у близько 105 млн євро.
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