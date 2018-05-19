Біля середньої школи в Джорджії сталася стрілянина, є постраждалі

У результаті інциденту, за інформацією співробітників правоохоронних органів, постраждали дві жінки.

Невідомий відкрив вогонь на парковці біля середньої школи Mt. Zion High School в графстві Клейтон в штаті Джорджія

Про це повідомляють Express та Atlanta Journal Constitution, передає РБК.

Інцидент, як уточнює телеканал WSB-TV, стався в населеному пункті, розташованому приблизно в 20 милях (32,2 км) на південь від міста Атланта.

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У результаті інциденту, за інформацією співробітників правоохоронних органів, постраждали дві жінки - одна з них була поранена в ногу, а інша - в груди. Остання, як розповіли пізніше поліцейські, померла.

Обидві вони не були учнями цієї школи, а стрілянина відбувалася за межами навчального закладу, підкреслили працівники правопорядку.

Портал news.com.au уточнює, що в момент, коли пролунали звуки пострілів, неподалік від місця інциденту 18 травня проходила церемонія вручення дипломів випускникам Центру образотворчих мистецтв Клейтон (Clayton County Performing Arts Center). Зараз на місці події працюють поліцейські. Інші деталі події уточнюються.

About 15 police cars here on the scene of Mt. Zion High School in Clayton County. Still working to learn more about what's going on. pic.twitter.com/yWZ8KchEuS — Justin Wilfon (@JustinWilfonWSB) May 19, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Санте-Фе, штат Техас, США сталася стрілянина в старшій школі. В результаті події були вбиті 10 осіб, ще 10 отримали поранення.