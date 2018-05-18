В школі у Техасі сталася стрілянина: загинуло щонайменше 8 осіб
У місті Санта-Фе, штат Техас, у США сталася стрілянина в старшій школі. За попередніми даними загинуло 8 осіб.
Як повідомляє CNN, це вже третя шкільна стрілянина за останні сім днів, та 22-а з початку року в США.
Читайте такожНевідомий відкрив стрілянину в школі в американському штаті Меріленд
Підозрюваний стрілок заарештований, повідомляє видання. За словами шерифа округу, затримані дві людини.
Очевидці повідомляють, що в школі включилася тривога. Почувши постріли учні почали розбігатися в різні боки.
У поліції штату також повідомляють про поранених, проте їх кількість не уточнюється.
"Ми допомагаємо з інцидентом з декількома жертвами в школі Санта-Фе. Зараз ситуація зі стріляниною заспокоїлася, поранені проходять лікування", - повідомили в поліції.
Як повідомляв УНІАН, у лютому у Флориді 19-річний колишній учень школи Ніколас Круз відкрив стрілянину з гвинтівки, в результаті чого загинуло 17 осіб. Зараз він перебуває під арештом. Відомо, що раніше він був виключений зі школи за порушення дисципліни.
Інцидент викликав хвилю протестів в США та інших країнах світу. Протестувальники вимагали заборонити вільне носіння зброї.