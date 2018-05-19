Весілля принца Гаррі і Меган Маркл. гості прибувають на церемонію (фоторепортаж)

Як відомо, на весілля молодята не запросили жодного політика, крім близьких до нареченої чи нареченого.

На церемонію весілля принца Гаррі та Меган Маркл прибувають запрошені гості.

У церкві прибув принц Уільям і сам наречений - принц Гаррі.

Шлюб між принцом Гаррі і Меган Маркл буде укладено сьогодні, 19 травня, о 14.00 за київським часом.

Після служби в церкві Св. Георгія, що знаходиться в Віндзорському замку, принц Гаррі з дружиною проїдуть по місту у відкритому ландо Ascot.

Під вінець американку поведе майбутній свекор принц Чарльз, оскільки її батько на весілля не приїде.

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Близько десяти тисяч людей вже зібралисяна вулицях Віндзора, щоб своїми очима побачити молодят.

Очікується, що мільйони людей по всьому світу, будуть дивитися трансляцію весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

На церемонію вже прибувають запрошені гості, зокрема, співак Джеймс Блант, телеведуча Опра Уінфрі, брат покійної принцеси Діани та дядько принца Гаррі Ерл Чарльз Спенсер.

Як відомо, на весілля молодята не запросили жодного політика, крім близьких до нареченої чи нареченого.