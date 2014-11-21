Головний продюсер інформагентства Кисельова наклав на себе руки

Журналіст і керівник продюсерського центру російського інформагентства Дмитра Кисельова і одного з головних рупорів Кремля «Россия сегодня» Антон Костильов вчинив самогубство в Москві.

За словами джерел у правоохоронних органах, чоловіка виявили у ванній кімнаті його родичі, пише російське видання Lifenews.

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Продюсер повісився на трубі гарячого опалення, за попередніми даними, за допомогою свого брючного ременя. Як повідомляють джерела у правоохоронних органах Москви, передсмертної записки Костильов не залишив. За словами рідних і близьких, останнім часом чоловік перебував у пригніченому та депресивному стані.

Довідка. Головним продюсером РИА Новости, а потім і МІА «Россия сегодня» Костильов став у липні минулого року. В його обов'язки входило «виведення медіаресурсів, що входять у групу, на новий якісний рівень, створення сучасних спецпроектів до сочинської Олімпіади, просування і розвиток спецпроектів медіахолдингу на міжнародній арені». До цього журналіст співпрацював з багатьма виданнями і обіймав високі посади в ряді інтернет-ЗМІ.