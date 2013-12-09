Скандально відомого Дмитра Кисельова призначили гендиректором найбільшого держінформагентства
10:15, 09 грудня 2013Світ
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Путін призначив Кисельова гендиректором державного інформагентства «Россия сегодня».
Дмитро Кисельов очолить "Россию сегодня"
Президент Росії Володимир Путін призначив скандально відомого в Україні ведучого недільного випуску новин «Россия 1» Дмитра Кисельова гендиректором нового державного інформагентства «Россия сегодня», створюваного на місці ліквідованого РІА «Новости».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.
«Глава держави призначив Дмитра Кисельова генеральним директором федерального державного унітарного підприємства «Международное информационное агентство «Россия сегодня», - зазначається у повідомленні.
Згідно з указом, реорганізація РІА «Новости» у «Россия сегодня» має пройти протягом трьох місяців.
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