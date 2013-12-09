Скандально відомого Дмитра Кисельова призначили гендиректором найбільшого держінформагентства

10:15, 09 грудня 2013
Світ
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Путін призначив Кисельова гендиректором державного інформагентства «Россия сегодня».

Дмитрий Киселев

Президент Росії Володимир Путін призначив скандально відомого в Україні ведучого недільного випуску новин «Россия 1» Дмитра Кисельова гендиректором нового державного інформагентства «Россия сегодня», створюваного на місці ліквідованого РІА «Новости».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Глава держави призначив Дмитра Кисельова генеральним директором федерального державного унітарного підприємства «Международное информационное агентство «Россия сегодня», - зазначається у повідомленні.

Згідно з указом, реорганізація РІА «Новости» у «Россия сегодня» має пройти протягом трьох місяців.

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