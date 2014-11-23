МЗС Німеччини: Україна не буде членом НАТО і поки що рано говорити про її вступ до ЄС

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не бачить Україну членом НАТО в майбутньому.

Про це він заявив в коментарі німецькому виданню Spiegel, передає Українська правда.

"Я повторю те, що я сказав декілька місяців тому: я бачу партнерські відносини між Україною та НАТО, проте не членство", - наголосив він.

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Штайнмаєр також зазначив, що поки що зарано говорити про можливості вступу України до ЄС.

"Немає сенсу в тому, щоб сьогодні спекулювати про членство України в ЄС у майбутньому", - відзначив глава МЗС Німеччини.

За його словами, наразі потрібно провести усі необхідні реформи.

"Після більше 20 років незалежності населення України заслужило на те, щоб уряд врешті подолав корупцію", - підкреслив Штайнмаєр.

Він також висловив побоювання щодо намірів Москви на Сході України.

"Росія говорить, що не хоче зруйнувати єдність України, проте реальність свідчить про інше", - зауважив міністр закордонних справ.

Водночас, Штайнмаєр застеріг західних лідерів від "зайвої різкості" у спілкуванні з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Риторична ескалація між столицями небезпечно збільшилася в минулі вихідні на саміті G20 і за його межами", -зауважив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до тексту коаліційної угоди парламентської коаліції було внесено пункт про те, що метою України є членство в НАТО.

Водночас, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю британській телерадіокорпорації BBC також зазначив, що Росії потрібні гарантії того, що ніхто не думає про вступ України в НАТО.