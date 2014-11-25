У Гонконзі суд зобов'язав протестувальників розібрати барикади

Велика кількість протестувальників почала прибирати намети і барикади з району Монг Кок ще до рішення суду. В районі протестів все ще чергують кілька сотень поліцейських, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У Гонконзі з вересня тривають масові демонстрації на підтримку демократичних реформ.

Читайте такожПонад 80% жителів Гонконгу виступають за припинення вуличних протестів - ЗМІАктивісти незадоволені рішенням влади КНР проводити відбір кандидатів на виборах адміністрації Гонконгу, які пройдуть у 2017 році, і вимагають прямих переговорів з Пекіном.