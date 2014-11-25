У Гонконзі суд зобов'язав протестувальників розібрати барикади
08:23, 25 листопада 2014Світ
0 0
Судові пристави зобов'язали гонконгських демонстрантів розібрати наметове містечко в центральній частині міста.
REUTERS
Велика кількість протестувальників почала прибирати намети і барикади з району Монг Кок ще до рішення суду. В районі протестів все ще чергують кілька сотень поліцейських, передає Російська служба Бі-бі-сі.
У Гонконзі з вересня тривають масові демонстрації на підтримку демократичних реформ.
Читайте такожПонад 80% жителів Гонконгу виступають за припинення вуличних протестів - ЗМІАктивісти незадоволені рішенням влади КНР проводити відбір кандидатів на виборах адміністрації Гонконгу, які пройдуть у 2017 році, і вимагають прямих переговорів з Пекіном.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter