Тисячі мешканців Гонконгу вимагають проведення незалежних виборів (фоторепортаж)

У Гонконзі тривають масштабні протести. Мітингувальники заблокували дороги у центрі міста. Демонстранти вимагають дозволити незалежні від Китаю вибори місцевого голови 2017 року.

Студентська демонстрація переросла у бійку з правоохоронцями.

Як повідомлялося, через протести Китай вже частково заблокував Instagram і сервіс мікроблогів Weibo.