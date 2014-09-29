Тисячі мешканців Гонконгу вимагають проведення незалежних виборів (фоторепортаж)

18:35, 29 вересня 2014
Світ
0 0

На центральних вулицях тривають масштабні акції протесту.

У Гонконзі тривають масштабні протести. Мітингувальники заблокували дороги у центрі міста. Демонстранти вимагають дозволити незалежні від Китаю вибори місцевого голови 2017 року.

Студентська демонстрація переросла у бійку з правоохоронцями. 

Як повідомлялося, через протести Китай вже частково заблокував Instagram і сервіс мікроблогів Weibo.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter