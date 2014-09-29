Тисячі мешканців Гонконгу вимагають проведення незалежних виборів (фоторепортаж)
18:35, 29 вересня 2014Світ
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На центральних вулицях тривають масштабні акції протесту.
У Гонконзі тривають масштабні протести. Мітингувальники заблокували дороги у центрі міста. Демонстранти вимагають дозволити незалежні від Китаю вибори місцевого голови 2017 року.
Студентська демонстрація переросла у бійку з правоохоронцями.
Як повідомлялося, через протести Китай вже частково заблокував Instagram і сервіс мікроблогів Weibo.
Масштабні акції протесту за виборчу реформу тривають у Гонконзі
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