Міністр транспорту Малайзії не бачить переконливих доказів відповідальності РФ за збиття літака рейсу MH17

Ентоні Локе висловив упевненість, що будь-які подальші дії будуть ґрунтуватися на переконливих доказах.

Міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе заявив, що не бачить переконливих доказів відповідальності РФ за збиття літака рейсу MH17

Про це міністр повідомив телеканалу Channel NewsAsia.

"Немає переконливих доказів для того, щоб на основі доказів Спільної слідчої групи вказувати, що це Росія (відповідальна – УНІАН)", - зазначив Локе.

"Але хто відповідальний - не можна просто вказати на Росію", - підкреслив міністр, коли його запитали про нові дані у розслідуванні катастрофи літака.

"Звичайно, ми маємо взяти до уваги дипломатичні відносини", - сказав Локе і додав, що будь-які подальші дії будуть ґрунтуватися на переконливих доказах.

Читайте такожВину РФ за збиття МН17 визнав навіть ініціатор "антиукраїнського" референдуму у Нідерландах

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній", до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофи рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

МЗС на доручення президента Петра Порошенка почало консультації з Нідерландами та Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття рейсу MH17.