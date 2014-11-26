У Красноярському краї пасажири штовхали літак при -52 градусах

Про це повідомляє паблік Orange.

"Повітряне судно зі стоянки буксирували тягачем, - розповів співробітник місцевого аеропорту. - У нас зараз -52 градуси! Масло в підшипниках замерзло".

"Така температура крайня для експлуатації повітряних суден, дуже холодно! Пасажирів висадили, щоб полегшити повітряне судно. Спочатку з людьми спробували відбуксирувати - важко. Як висадили, так відразу вдалося зрушити. Пасажирів було чоловік 70, до крила вони так - притулились. Бавилися вони так. Взагалі такі випадки у нас не часто, але -52...".

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Втім, на відео видно, що люди все ж штовхають літак.

Також в аеропорту повідомили, що літак успішно злетів о четвертій години дня і о шостій вже був у Красноярську. Політ пройшов благополучно.