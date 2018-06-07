В Європарламенті до ЧС-2018 представили карту Росії з місцями утримання політв'язнів

На сторінці також закріплена кнопка, яка відкриває список усіх політв'язнів та інформацію про їх долю.

Фракція "зелених" у Європарламенті почала акцію, мета якої - напередодні чемпіонату світу з футболу звернути увагу вболівальників на порушення прав людини в Росії.

Цю ініціативу представила в Брюсселі в середу, 6 червня, євродепутат від Німеччини Ребекка Хармс, передає DW.

На окремій сторінці на сайті "зелених" представлені дві карти Росії. На одній з них зображені стадіони, де будуть проходити матчі світової першості. Але якщо перевести перемикач з положення "чесна гра" в "порушення правил", то на карті з'являться не стадіони, а місця позбавлення волі, в яких утримують політичних в'язнів.

Серед цих в'язнів - український режисер Олег Сенцов, який три тижні тому оголосив голодування.

"ФІФА не може мовчати. Поки російські стадіони будуть заповнені любителями футболу, більше 150 політв'язнів заповнюють в'язниці по всій Росії. ФІФА повинна закликати до звільнення і боротьбі за свободу всіх незаконно ув'язнених", - йдеться в повідомленні, додає Європравда.

На сторінці також закріплена кнопка, яка відкриває список усіх політв'язнів та інформацію про їх долю.

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Ребекка Хармс вважає, що чемпіонат "може бути сприятливим моментом, щоб надати людям, які люблять футбол, більш глибоке розуміння того, чим сьогодні є Росія". Зі сторінки можна перейти до списку 158 політв'язнів, з яких більше 60 - громадяни України. Список склав "Меморіал".

"Цей список далекий від того, щоб бути повним. Він містить тільки тих осіб і ті справи, щодо яких ми змогли зібрати і проаналізувати інформацію, достатню для переконливого висновку про політичну мотивацію і незаконний характер їх кримінального переслідування", - пояснили в організації.

На цій же сторінці кожен бажаючий може підтримати петицію, що закликає представників Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) зачепити тему політв'язнів у Росії під час їх контактів з російськими чиновниками і особисто президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я сподіваюся, що ми не станемо політичною силою, яка псує життя фанатам. Сподіваюся, що ми зможемо спонукати вболівальників показати більше відповідальності, якщо ФІФА прийняла неправильне рішення про місце проведення чемпіонату", - пояснила Хармс.

Вона нагадала про лист 60 євродепутатів, які закликали уряди країн ЄС відмовитися від поїздки на чемпіонат світу в Росію. Главам держав і урядів, за словами Хармс, не слід приєднуватися до Путіна на ЧС-2018, тим самим посилюючи його позицію", спрямовану проти ЄС, а також стратегію агресії, в першу чергу проти України.