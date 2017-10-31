Російський правозахисний центр розширив список політв'язнів

Російський правозахисний центр "Меморіал" оновив список політв'язнів в Росії. Про це повідомляє офіційний сайт центру.

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"Меморіал" підкреслює, що серед політичних в'язнів є чимало українців: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих та інші.

У торішньому списку було 102 людини.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що з поверненням в Україну Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова робота зі звільнення українських політв'язнів не закінчиться. Він також зазначив, що під час зустрічей з лідерами країн питання звільнення українських бранців є одним з головних на порядку денному.