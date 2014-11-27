Число жертв лихоманки Ебола перевищило 5,6 тисяч осіб

Крім того, ще майже 16 тис. осіб інфіковані. При цьому в організації зазначають, що реальне число жертв смертельного вірусу може значно перевищувати опубліковані дані, оскільки ВООЗ не може отримувати достовірну інформацію про поширення Еболи, передає ZN.UA.

Читайте такожБразилія готується випускати власну вакцину проти Еболи

Більше інших від Еболи постраждали Гвінея, Ліберія і Сьєрра-Леоне. У Ліберії летальний результат зафіксовано в 3 016 випадках з виявлених 7 168 випадків захворювання, в Сьєрра-Леоне - 1 398 випадках, у Гвінеї - 1 260 випадках.

"Ситуація в даний час оцінюється як стабільна в Гвінеї, як стабільна або з тенденцією до зниження зростання числа захворювань у Ліберії, однак з можливістю зростання кількості хворих в Сьєрра-Леоне", - йдеться у повідомленні ВООЗ.

Нагадаємо, у США успішно випробувалина 20 добровольцях вакцину від вірусу Еболи.