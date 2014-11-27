У США проведено успішні випробування вакцини від лихоманки Ебола

Про це повідомив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, передає Бі-бі-сі.

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У всіх добровольців під дією вакцини почали вироблятися антитіла, протидіючі вірусу Ебола. Вакцина була розроблена британською фармацевтичною компанією GlaxoSmithKline, але досліди на добровольцях вирішено було проводити в США.

Учасники вакцинації не зазнали серйозних побічних ефектів, у двох після введення препарату трохи піднялася температура, яка незабаром прийшла в норму. Добровольців розділили на 2 групи. Одні отримали маленьку дозу вакцини, другі - дозу побільше. Антитіла виробилися у обох груп, але більш активно у тих, хто отримав більше вакцини.

Результати дослідів були відразу ж опубліковані в науковому медичному журналі New England Journal of Medicine. Отримані результати вчені назвали "дуже обнадійливими", але випробування експериментальної вакцини повинні ще пройти 3 етапи. Відомо, що другий і третій етап дослідження буде проведено в Західній Африці.

У разі, якщо результати підтвердяться на всіх етапах - в компанії GlaxoSmithKline зможуть в 2015 році виробляти 1 млн вакцин щомісяця.

Нагадаємо, за даними ООН до теперішнього часу від лихоманки Ебола померло більше 5,5 тис. осіб.