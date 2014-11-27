Молдова не буде вступати до НАТО - прем'єр-міністр

Юрій Лянке дав інтерв'ю РИА Новости.

"Я чітко виступаю за нейтралітет країни. Ми не вступимо в НАТО і хочемо, щоб всі наші партнери, чи то на Заході, чи на Сході, поважали наш нейтральний статус. Це означає, що на території Молдови не повинно бути більше військової присутності. Ми за реальний нейтралітет. Навіть в сьогоднішніх реаліях ми можемо довести, що він пішов на користь суспільству", - сказав Лянке.

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З іншого боку, в економічному плані Лянке наголосив на цілеспрямованій орієнтації Молдови на Захід та росту експорту в країни ЄС.

"Російські санкції допомогли нам, не приховую. Ми почали інвестувати в якість, в упаковку, створення сховищ. Зрозуміло, при кращій якості виросте і ціна на товари. Російських інвестицій не так вже й багато в економіці Молдови. Захід, звичайно, активно інвестує. Є німецькі та австрійські інвестиції в автомобільну промисловість. Молдова, звичайно ж, не виробляє автомобілі, але комплектуючі у нас роблять", - пояснив Лянке.