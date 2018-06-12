Make Trump great again

США були потрібні Північній Кореї як образ ідеального ворога, проти якого мобілізовувалось все населення для тотальної мілітаризації. Це працювало кілька десятиліть.

Від сьогодні США вдалось це змінити. Американський стиль «soft power» показав, що може справитись з будь-яким режимом, навіть найбільш ядерно-мілітаризованим. Економічна блокада, санкції, дипломатичний тиск – все це стало причиною падіння грізного диктатора Ина. В телекамерах Кім Чен Ин виглядав розгубленим хлопчиком, це було помітно. Трамп був впевнений та насолоджувався успіхом своєї команди.

Читайте такожІсторичні переговори: Дональд Трамп і Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет (фоторепортаж, відео)

Однак успіх дипломатії Білого Дому до Пхеньяна не був би таким вдалим, якби не Китай. Роль Піднебесної в цьому процесі теж більш ніж очевидна.

Північна Корея для Китаю була завжди союзником в боротьбі і протистоянні Вашингтону. Особливо це було відчутно під час словесно-економічної війни між Китаєм та США. Фактор агресивно налаштованого режиму Північної Кореї, включно із випробуванням ракет, значно підсилював Китай в переговорах з США.

Китай міг використати свій статус надійного посередника з врегулювання конфлікту задля отримання економічних поступок з боку Сполучених Штатів. Підтвердження цієї тези можливе лише через певний час, коли ми зможемо оцінити економічну динаміку між США та Китаєм.

Що буде робити США далі? Скоріше за все, пробивати інформаційну блокаду Північної Кореї – це те, що роблять США всюди, де вбачають свої інтереси.

Чи піддасться на це режим Кім Чен Ина? Скоріше за все, так, оскільки єдиною метою лідера буде збереження влади. Мабуть, саме такі гарантії він і отримав від Трампа.

Не варто забувати, що у Дональда Трампа є амбіція показати приклад всьому світу, як він може вирішувати найскладніші проблеми.

Примирення з Пхеньяном дає Трампу неймовірний репутаційний капітал, який він зможе використовувати в переговорах з ЄС, зокрема, щодо вигідних економічних позицій для своєї країни. Окрім цього, Адміністрація Трампа вибиває козир з рук Росії та Ірану, які толерантно ставились до Північної Кореї.

Не варто забувати за «нобелівську премію миру», яка, з високою долею вірогідності, може бути вручена президенту США.

Чи можемо очікувати демократизацію Північної Кореї? Повністю – ні, частково так.

Демократизація Пхеньяна буде залежати від того, як це дозволить Китай. Північна Корея була буферною зоною між проамериканським Сеулом та Пекіном. Очевидно, що для США must have – зробити все можливе для мінімізації ризиків використання ядерної зброї проти себе та союзників.

Тарас Семенюк, аналітик KyvStratPro