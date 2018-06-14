"Потвора": знаменитий дизайнер з Dolce & Gabbana обізвав тяжкохвору співачку

Селена Гомес ніяк не відреагувала на образу, натомість її прихильники залишили сотні тисяч гнівних коментарів.

Відомий італійський дизайнер і один із засновників модного будинку Dolce & Gabbana Стефано Габбана обурив мережу тим, що образив тяжкохвору американську акторку і співачку Селену Гомес.

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Так, в Instagram-акаунті The Catwalk Italia з'явився колаж з фото Селени, під яким залишив коментар Габбана: "È proprio brutta!!!" ("Вона така потвора!!!").

Селена Гомес ніяк не відреагувала на образу, натомість її прихильники залишили сотні тисяч гнівних коментарів.

Нагадаємо, що у співачки діагностували вовчак чотири роки тому. Через цю хворобу імунна система організму утворює антитіла до власних тканин. Це викликає ураження шкіри, м'язів і суглобів, серцево-судинної, нервових систем та інших органів.

Щоб організм не відмовив, лікування потрібно починати при перших ознаках хвороби, зазвичай прописують гормони та засоби, що пригнічують імунну систему.

Минулого року через хворобу Селені пересадили нирку. Орган віддала їй найкраща подруга.