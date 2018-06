Billboard назвав кращі пісні 2017 року (відео)

Журнал Billboard склав щорічний рейтинг 100 кращих пісень 2017 року.

Перше місце посіла Селена Гомес з композицією «Bad Liar».

На другій сходинці - Карді Бі та її хіт «Bodak Yellow».

Третє місце дісталося треку «Slide» Келвіна Харріса і Френка Оушена.

На четвертому місці йде пісня «Despacito» у виконанні Луїса Фонси і Дедді Янкі. Варто відзначити, що кліп на цю пісню став найпопулярнішим відео в історії YouTube.

У топ-10 також потрапили Лил Узі Верт з композицією «XO Tour Llif3», Кендрик Ламар з «Humble», Джей Бальвин, Уилли Вильям и Бейонсе із піснею «Mi Gente».

Крім того, до першої десятки увійшли Гаррі Стайлз з треком «Sign of the Times, The Weeknd і Daft Punk із композицією «I Feel It Coming» і група Portugal. The Man із піснею «Feel It Still».