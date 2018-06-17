Опубліковано момент наїзду таксі на натовп в Москві (відео)

03:37, 17 червня 2018
Світ
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Це видно на відео, опублікованому в YouTube користувача Тетяни Сазонової.

Після наїзду водій кинувся навтікача, а за ним побігли очевидці ДТП. За останніми даними, в результаті наїзду постраждало сім осіб.

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