Опубліковано момент наїзду таксі на натовп в Москві (відео)
03:37, 17 червня 2018Світ
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Після наїзду водій кинувся навтікача, а за ним побігли очевидці ДТП.
Водій таксі, який збив у Москві групу перехожих, намагався з боку тротуару об'їхати стояли перед ним машини.
Це видно на відео, опублікованому в YouTube користувача Тетяни Сазонової.
Після наїзду водій кинувся навтікача, а за ним побігли очевидці ДТП. За останніми даними, в результаті наїзду постраждало сім осіб.
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