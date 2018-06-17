Опубліковано момент наїзду таксі на натовп в Москві (відео)

Після наїзду водій кинувся навтікача, а за ним побігли очевидці ДТП.

Водій таксі, який збив у Москві групу перехожих, намагався з боку тротуару об'їхати стояли перед ним машини.

Це видно на відео, опублікованому в YouTube користувача Тетяни Сазонової.

Після наїзду водій кинувся навтікача, а за ним побігли очевидці ДТП. За останніми даними, в результаті наїзду постраждало сім осіб.