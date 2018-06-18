У Німеччині затримали голову автоконцерну Audi

Правоохоронці звинувачують Руперта Штадлера у шахрайстві і підробці щодо характеристик дизельних двигунів в автомобілях Audi.

Генерального директора німецького автовиробника Audi Руперта Штадлера затримали у рамках розслідування справи про маніпуляції з дизельними двигунами.

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Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на інформацію компанії Volkswagen, якій належить Audi.

Раніше повідомлялось, що прокуратура Мюнхена почала розслідування стосовно керівника автомобільного концерну Audi Руперта Штадлера у рамках «дизельного» скандалу.

11 червня в його квартирі пройшов обшук. Крім того, проведено обшук у квартирі не названого члена правління Audi. Як і у випадку Штадлера, мова йде про звинувачення в шахрайстві і підробці. Слідство вважає, що обидва фігуранти справи мали стосунок до продажу європейським споживачам дизельних автомобілів з маніпулятивними даними про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

Кількість обвинувачених у справі, відкритій мюнхенською прокуратурою щодо концерну Audi, досягла 20 осіб. Раніше Федеральне відомство автомобільного транспорту (KBA) оголосило про офіційне відкликання 60 тисяч моделей A6 і A7 через маніпуляції з програмним забезпеченням.

У квітні 2017 року обшуки пройшли в головному офісі Audi. Тоді мова йшла про дизельні двигуни, які Audi поставив концерну Porsche.

Обидві автомобільні марки належать концерну Volkswagen. Раніше, 10 червня, KBA повідомило, що в автомобілях концерну Daimler виявлено п'ять заборонених до використання програмних функцій, здатних відключати систему очищення вихлопних газів. У відомстві підозрюють, що подібними функціями оснащені майже 1 млн автомобілів з дизельним двигуном, які відповідають нормі Євро-6.