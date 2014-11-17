НАТО довелося супроводжувати російські літаки і кораблі уздовж берегів Балтії

15:55, 17 листопада 2014
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Міністерство оборони Литви повідомляє, що минулого тижня країни Балтії зафіксували три інциденти, пов'язані з діями військово-морського флоту та повітряних сил Росії.

Истребители России без предупреждения приблизились к берегам стран Балтии / uk.wikipedia.org

Останній інцидент був зафіксований у суботу, 15 листопада. НАТО довелося розбиратися з російськими літаками у Естонії.

Про це пише Delfi.lt.

«15 листопада були розпізнані два російські винищувачі СУ-27, які без узгодженого плану летіли над нейтральними водами Балтійського моря в Естонії. Також був розпізнаний військово-транспортний літак ІЛ-76, що летів над нейтральними водами у напрямку до Калінінграду за узгодженим планом, підтримуючи зв'язок з оператором польотів. Російські військові літаки розпізнали і супроводжували німецькі винищувачі, що чергують на авіабазі Амарі (Естонія)», - йдеться в повідомленні для друку Міноборони.

Два інциденти було зафіксовано минулої середи. Один з них пов'язаний з російським військово-морським флотом.

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«Після того, як було отримано повідомлення про помічені в особливій економічній зоні Литви, на відстані 37 морських миль на південний схід від берегів Литви, двох судів Балтійського флоту ВМФ Росії - малого ракетного корабля Passant і корвета нового класу «Стерегущий», в особливу економічну зону для спостереження за суднами був направлений корабель Литовського військово-морського флоту P12 Dzūkas. Перешкоди судноплавству не зафіксовано», - повідомляє Міноборони.

Про третій інцидент, також зафіксованому в середу, повідомлялося раніше. Транспортний російський літак "Ільюшин", який летів над нейтральними водами біля кордонів країн Балтії без узгодженого плану польотів, був супроводжений голландськими винищувачами.

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