Стівен Хокінг висловив бажання зіграти головного лиходія у фільмі про Бонда

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph, Він зізнався, що був би не проти зіграти в картині про «агента 007».

«Мені здається, роль негативного персонажа в стрічці про Бонда. Я думаю, що інвалідний візок і комп'ютерний голос буде ідеально відповідати кінематографічним завданням», - пояснив фізик.

Як зазначає The Telegraph, образ професора Хокінга вже не раз використовувався режисерами. Наприклад, пародія на фізика з'явилася в одному з епізодів серіалу «Сімпсони». Також він знявся в камео в серії телепроекту «Теорія великого вибуху».

Читайте такожУ мережі з'явився трейлер нового епізоду "Зоряних війн"Крім того, він має намір приєднатися до учасників британської комік-групи «Монті Пайтон» на їх прощальному шоу, яке відбудеться в Лондоні 1 липня 2015 року.

Новий фільм про Джеймса Бонда вийде 23 жовтня 2015 року. У картині до ролі «агента 007» повернеться Деніел Крейг, який втілив цей образ на екрані в стрічках «Казино Рояль», «Квант милосердя» і «007: Координати "Скайфолл"». Дівчиною Бонда стане французька актриса Леа Сейду («Життя Адель»). Постановкою фільму займеться режисер «007: Координати "Скайфолл"» і «Краса по-американськи» Сем Мендес. А роль головного лиходія зіграє австрійський актор Крістоф Вальц («Джанго звільнений»).