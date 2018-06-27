Рада ЄС: переговори з Туреччиною про її вступ до союзу зайшли у глухий кут

Незважаючи на розбіжності, Рада ЄС відзначила "велике значення" відносин ЄС і Туреччини.

Рада ЄС заявила про те, що переговори з Туреччиною про її вступ до Євросоюзу зайшли в глухий кут. "Ніякої подальшої роботи з модернізації Митного союзу між ЄС і Туреччиною не передбачено", - констатували єврочиновники.

Про це йдеться в резолюції про розширення ЄС, опублікованій на сайті Ради ЄС 26 червня. "Туреччина віддаляється все далі від Європейського союзу", "переговори про вступ Туреччини у союз фактично застопорилися, розглянути відкриття або закриття нових глав неможливо", - свідчить документ.

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Анкарі нагадали про "міжнародні стандарти" та її зобов'язання їх дотримуватися. Так, Рада ЄС засудила спробу державного перевороту в Туреччині в 2016 році, але зазначила, що реакція держави була "непропорційною".

"Відсутність незалежності та погіршення функціонування судової системи не можуть бути виправдані", - йдеться в резолюції. Туреччину закликали "виконувати всі рішення Європейського суду з прав людини".

У резолюції наголошується, що ЄС "рішуче засуджує незаконні дії Туреччини в Східному Середземномор'ї і Егейському морі". Туреччину закликали нормалізувати відносини з Кіпром.

При цьому Рада відзначила "важливість відносин ЄС і Туреччини". Резолюція закликає зберегти "відкриті відносини" і співпрацювати "в таких важливих областях, як міграція, боротьба з тероризмом, енергетика, транспорт, економіка і торгівля".

Туреччина є "асоційованим членом" Європейського союзу з 1963 року. З 1996 року вона входить у митний союз з ЄС.

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