Вибори в Туреччині: Ердогана обрали на другий президентський термін - ЦВК

Також в ході дострокових парламентських виборів у Туреччині п'ять політичних партій подолали 10-процентний бар'єр і будуть представлені у вищому законодавчому органі країни.

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Сади Гювен заявив, що чинний президент країни Реджеп Тайіп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів на дострокових президентських виборах за підсумками опрацювання 97,7% бюлетенів. Про це повідомляє Anadolu.

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За словами Гювена, опрацьовано 97,7% бюлетенів, а ще необроблені бюлетені вже ніяк не зможуть вплинути на підсумки виборів. Таким чином, голова ЦВК визнав перемогу Ердогана.

Також Гювен заявив, що в ході дострокових парламентських виборів п'ять політичних партій подолали 10-процентний бар'єр і будуть представлені у вищому законодавчому органі країни. Мова йде про Партії справедливості і розвитку, Партії націоналістичного руху, Народно-республіканської партії, Партії демократії народів і Хорошою партії.

Раніше про свою перемогу заявив сам Ердоган.

У Туреччині один з найвищих у світі прохідних бар'єрів, для потрапляння в парламент необхідно набрати 10% голосів виборців.

Після цих виборів Туреччина переходить до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі в минулому році.

Відповідно до внесених до Конституції змін, президент країни отримає дуже широкі повноваження - він буде очолювати уряд країни і призначати на посади міністрів без згоди парламенту. Також він буде призначати керівників спецслужб і армії.

Ердоган був прем'єр-міністром протягом 11 років, перш ніж стати президентом в 2014 році.