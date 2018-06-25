Вибори в Туреччині: Ердогана обрали на другий президентський термін - ЦВК
Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Сади Гювен заявив, що чинний президент країни Реджеп Тайіп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів на дострокових президентських виборах за підсумками опрацювання 97,7% бюлетенів. Про це повідомляє Anadolu.
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За словами Гювена, опрацьовано 97,7% бюлетенів, а ще необроблені бюлетені вже ніяк не зможуть вплинути на підсумки виборів. Таким чином, голова ЦВК визнав перемогу Ердогана.
Також Гювен заявив, що в ході дострокових парламентських виборів п'ять політичних партій подолали 10-процентний бар'єр і будуть представлені у вищому законодавчому органі країни. Мова йде про Партії справедливості і розвитку, Партії націоналістичного руху, Народно-республіканської партії, Партії демократії народів і Хорошою партії.
Раніше про свою перемогу заявив сам Ердоган.
У Туреччині один з найвищих у світі прохідних бар'єрів, для потрапляння в парламент необхідно набрати 10% голосів виборців.
Після цих виборів Туреччина переходить до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі в минулому році.
Відповідно до внесених до Конституції змін, президент країни отримає дуже широкі повноваження - він буде очолювати уряд країни і призначати на посади міністрів без згоди парламенту. Також він буде призначати керівників спецслужб і армії.
Ердоган був прем'єр-міністром протягом 11 років, перш ніж стати президентом в 2014 році.