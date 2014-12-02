На лекції про Майдан в Москві затримали близько 25 осіб

Про це у вівторок, 2 грудня, повідомляє сайт проекту "ОВС-Інфо", що займається допомогою затриманих на акціях, повідомляє Дождь.

Згідно з інформацією, затриманих посадили в два автозаки і повезли в ОВС "Данилівський" для написання пояснювальних.

Учасники лекції повідомили імена деяких затриманих: Павло Ладишев, Сергій Успенський, Сава Карпов, Вікторія Малясова, Олег Богданов, Євген Зуєв, Павло Колесников, Олександр Васильєв, Тамара Тихонова, Радик Вільднов, Микола Глухін, Данила Наумов, Павло Кулдиков, Роман Рословцев та Олександр Щербаков.

За словами Богданова, на лекцію прийшли співробітники поліції в штатському. Спочатку вони спокійно слухали лекцію, проте потім приїхав "ОМОН".

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Крім того, біля входу в будівлю, де читали лекцію, відбувався пікет активістів Націонал-визвольного руху.

Активісти НВД намагалися вручити людям, які йшли на лекцію, печиво і звинувачували їх одночасно в приналежності до "Правого сектора" та ЛГБТ-спільноти. Пізніше деяких "НВДівців" також затримали.

За даними "ОВС-Інфо", затриманих слухачів лекції намагалися обшукати в автозаках.

"Вільна школа Опору" - це проект громадянських активістів, в рамках якого проводяться лекції на важливі суспільні та політичні теми.

Другого грудня почала працювати "Вільна школа опору" в Києві, де була прочитана лекція на тему: "Майдан - організація простору свободи. Досвід протистояння". У Москві ця лекція була організована за допомогою скайпу.