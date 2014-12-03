Капітан "Коста Конкордія" каже, що хотів здивувати пасажирів
06:06, 03 грудня 2014Світ
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Головний обвинувачений у справі про катастрофу круїзного лайнера "Коста Конкордія" капітан Франческо Скеттіно заявив, що підвів судно близько до острова, щоб здивувати пасажирів красивим пейзажем.
Капітан "Коста Конкордія" каже, що хотів здивувати пасажирів / ТСН
У вівторок він давав перші свідчення в суді, повідомляє ВВС Україна.
Капітана звинувачують у ненавмисному вбивстві і халатності.
"Коста Конкордія" затонула 13 січня 2012 під час круїзу, наштовхнувшись на риф. В аварії загинули 32 людини.
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Франческо Скеттіно заперечив те, що намагався справити враження на жінку, яка перебувала поруч із ним.
Замість цього він заявив, що у його дій були "комерційні мотиви".
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