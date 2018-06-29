«Ми випустимо цей клятий номер»: газета Capital Gazette після стрілянини в редакції випустила спеціальний номер

Газета опублікувала на першій шпальті фото всіх п’ятьох вбитих.

Американська газета Capital Gazette, в редакції якої у штаті Меріленд сталася стрілянина, випустила номер, присвячений п’ятьом убитим співробітникам.

Незважаючи на стрілянину, один з журналістів написав у Twitter, що вони «Випустять цей клятий номер» за розкладом — і газета опублікувала на першій шпальті фото всіх п’ятьох вбитих, передає Громадське.

На сайті газета написала історії їхнього життя та спогади колег.

Одна зі сторінок газети в друкованому вигляді на наступний день після стрілянини вийшла порожньою.

«Ця сторінка навмисно залишається порожньою сьогодні, щоб вшанувати пам'ять жертв cтрілянини. Завтра вона повернеться до свого звичного вигляду, аби запропонувати читачам думки про світ навколо. Але сьогодні у нас немає слів», — написала редакція на сторінці газети.

Tomorrow this Capital page will return to its steady purpose of offering readers informed opinion about the world around them. But today, we are speechless. pic.twitter.com/5HzKN2IW7Q — Capital Gazette (@capgaznews) June 29, 2018

Унаслідок стрілянини загинули:

Роберт Хаясен — 59-річний колумніст та редактор.

«Що дійсно Роб привносив у свою роботу так це його прекрасне почуття гумору та вміння писати», — кажуть про Хаясена його колеги по редакції.

Геральд Фішман — 61-річний редактор першої шпальти газети.

Коли Фішман вперше прийшов влаштовуватися на роботу — його не взяли на жодну посаду.

«Фішман був таким тихим, що це приховувало його неймовірний розум. Розмова з ним могла дійти до неочікуваних тем, адже він ділився своїми знаннями про світ», — розповіли колеги.

Джон МакНамара — 56-річний редактор новин та спортивний редактор.

Друзі та колеги називали його просто «Мак».

«Його запам’ятали за його гнучкість, лаконічність у викладі думок та глибокі знання у регіональному спорті. Він мав гострий розум, і вміння написати влучно він застосовував у медіа».

Венді Вінтерс — редакторка новин та репортер на умовах фрілансу.

«Вона дійсно любила розповідати історії. Вона любила працювати з людьми. Коли нам щось потрібно було зробити на вихідних, і коли у нас не вистачало рук, ми завжди могли подзвонити Венді», —розповіла редактора газети Кетрін Флінн.

Ребекка Сміт — 34-річна редакторка та співробітниця відділу продажів.

«Вона була дуже розумною людиною. Вона була доброю та уважною, і була готова допомогти, коли це було потрібно. Здавалося, що їй дійсно подобалося працювати в медіа».

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв’язку зі стріляниною та вбивством журналістів.

«Мої думки та молитви з жертвами та їхніми родинами», — написав Трамп у Twitter.

Перші повідомлення про те, що в будівлю редакції стріляли, повідомив стажер газети Ентоні Месенджер, який написав: «Стрілок за адресою Бестгейт 888. Будь ласка, допоможіть».

Пізніше кореспондент відділу подій Філ Девіс написав, що «озброєний чоловік прострелив скляні двері та почав розстрілювати співробітників. Не можу розповісти більше, але справи погані».

«Немає нічого гіршого, ніж лежати під столом і слухати, як вбивають людей, а потім — як перезаряджають рушницю», — продовжував писати Девіс під час стрілянини.

Підозрюваного у стрілянині затримали майже одразу після інциденту. Її влаштував 38-річний Джерод Уоррен Рамос.

Рамос фігурував в одній зі статей газети, через яку він звинуватив видання в наклепі в 2012 році. Протягом трьох років він судився з The Capital, але врешті програв суд.

Він критикував діяльність видання в соцмережах, створив сайт, де публікував листування з Capital Gazette.

Замітка, через яку Рамос судився з виданням, стосувалася його погроз колишній співробітниці видання.

За версією The Capital, чоловік написав журналістці, своїй колишній однокласниці, повідомлення у соцмережі. Вони почали листуватися та невдовзі Рамос став ображати і погрожувати жінці. Журналістка звернулася до поліції, Рамос був засуджений за погрози і переслідування і отримав три місяці умовного терміну. Коли The Capital опублікувала замітку, Рамос зажадав спростування і подав на видання до суду.

28 червня п'ятеро людей загинули та ще двоє дістали поранення унаслідок стрілянини в редакції газети The Capital у місті Аннаполісі, штат Меріленд, США. Як відзначає CBS, підозрюваний у вбивстві п'яти осіб в редакції Capital Gazette в Меріленді пошкодив собі кінчики пальців, щоб не бути впізнаним, але його чоловіка вдалося впізнати за допомогою технології розпізнавання осіб. Нападника затримали.

Наразі стрілянина в Аннаполісі розглядається як локальний інцидент, а не пов'язаний з тероризмом, сказав працівник правоохоронних органів.

За його словами, на місці перебували працівники Федерального бюро розслідувань.

Аннаполіс – столиця штату Меріленд, місто розташоване в 80 кілометрах на схід від Вашингтона.