У США невідомий відкрив вогонь по редакції газети, загинули чотири людини - ЗМІ

"Ніщо не може бути жахливішим, ніж, сидячи під столом, чути, як в людей стріляють, і потім злочинець перезаряджає зброю", - написав журналіст видання.

В американському штаті Меріленд сталася стрілянина в редакції газети. За даними CBS News, в результаті загинули чотири людини. Підтвердження цієї інформації поки немає. Є інші постраждалі, не уточнюється.

Як передає Meduza, стрілянина відбулася в редакції газети The Capital в околицях Аннаполіса, повідомляє The Baltimore Sun (власник The Capital) з посиланням на співробітників видання. За непідтвердженими даними, зловмисник був затриманий.

Журналіст The Capital Філ Девіс розповів в твіттері, що злочинець відкрив вогонь по співробітниках газети через скляні двері офісу.

У поліції округу Анн-Арандел підтвердили факт стрілянини, але відмовилися повідомити що-небудь про постраждалих і затримання злочинця.

