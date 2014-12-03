У Росії визнали екстремістським сайт "Свідків Єгови"

Про це повідомляє агентство РАПСІ з посиланням на прес-службу ВР, передає BBC.

До числа екстремістських матеріалів віднесені книжки "Чого насправді вчить біблія?", "Наближайся до Єгови" і "Приходь і йди за мною".

РАПСІ нагадує, що "Свідки Єгови" часто мають проблеми із законом у Росії. У січні суд в Кургані визнав екстремістськими кілька брошур.

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Суд у Москві в 2004 році виніс рішення про заборону і розпуск громади "Свідків Єгови". Керівництво громади було визнано винним у вербуванні дітей, спонуканні віруючих до розриву з сім'ями та спонуканні до самогубства.

У 2010 році Європейський суд з прав людини визнав цю заборону незаконною і зобов'язав російську владу виплатити громаді грошову компенсацію.