Прокурори оприлюднили відео, яке доводить втечу капітана з тонучого лайнера Costa Concordia

На ролику видно людину в костюмі, яка стоїть на палубі у рятувального човна, коли в нього сідають пасажири, передає Новое Время.

Адвокат обвинуваченого попросив суд не вважати відео свідченням, мотивувавши прохання поганою якістю зйомки. Суддя визнав, що Скеттіно допитають через появу відео.

У ніч на 14 січня 2012 року лайнер з більш ніж чотирма тисячами пасажирів на борту напоровся на риф і затонув біля острова Джильо. Загинули 32 людини. Тіло одного з них до цих пір не знайдено.

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Корабель два з половиною роки залишався біля острова Джильо, ставши своєрідною місцевою визначною пам'яткою. Вартість операції підняття та утилізації лайнера становить близько 1,5 млрд євро, ці витрати лягли на плечі судновласників, компанії Costa Crociere, дочки концерну Carnival Corporation & plc.

Капітана Франческо Скеттіно звинувачують у тому, що лайнер підійшов занадто близько до берега. Під час аварії Скеттіно не керував евакуацією пасажирів, а відправився на берег на шлюпці. За всіма пунктами звинувачення йому загрожує більше двох тисяч років тюремного ув'язнення.