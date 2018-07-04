Потрібно більше порядку в питані міграції - Меркель

Під час виступу в Бундестазі Анґела Меркель наголосила на необхідності врегулювання питання міграції. Канцлерка також запевнила, що уряд залишається дієздатним.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 4 липня, вперше після досягнення компромісу між ХДС/ХСС щодо біженців виступила у Бундестазі.

Вона заявила, що питання врегулювання міграції в Євросоюзі стане визначальним для подальшого існування спільноти, повідомляє DW.

За словами канцлерки, закон і порядок мають бути дотримані. Також канцлерка вказала на те, що потрібні переговори з африканськими країнами задля подолання нелегальної міграції. "Міграція - це глобальна проблема, яка потребує глобального вирішення", - цитує слова Меркель до парламентарів агенція Reuters.

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З огляду на залагодження суперечки щодо біженців у лавах ХДС і ХСС, яка спричинила урядову кризу, Анґела Меркель наголосила на працездатності великої коаліції. "Ми перебуваємо в уряді вже понад 100 днів і ми вже чимало зробили", - підкреслила Меркель. "Цей федеральний уряд працює і усвідомлює, що попереду ще чимало роботи", - додала вона.

У своїй промові в Бундестазі Анґела Меркель також наголосила на необхідності збільшення видатків на оборону, а також закликала до компромісу в торговельній суперечці між ЄС та США.