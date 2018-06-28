Меркель назвала головні питання саміту Євросоюзу

На думку канцлера, питання економіки, інновації, безпеки та міграції будуть головними на саміті ЄС.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляє, що питання економіки, інновації, безпеки та міграції будуть головними на порядку денному саміту ЄС 28-29 червня в Брюсселі.

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Про це німецький лідер заявила сьогодні під час виступу в Бундестазі, повідомляє Deutshce Welle.

Проте, за її словами, визначальним викликом для майбутнього Європейського Союзу є питання міграції.

"Або ми вирішимо це, щоб інші в Африці повірили, що нами керують цінності та віра в багато-, а не односторонність, або ніхто більше не віритиме в ту систему цінностей, яка зробила нас сильною", - наголосила канцлер.

На її думку, Євросоюз має домовлятися з країнами Африки про угоди щодо міграції, аналогічні до договору з Туреччиною щодо прийняття біженців. Вона також зазначила, що варто знову використовувати Дублінські угоди та більш жорсткий міграційний контроль.

"Нам треба повернутися до правил, які діяли до вересня 2015 року, оскільки притік мігрантів скоротився", - сказала канцлер і нагадала, що рішення відкрити кордони для біженців не було одностороннім: треба було допомагати Австрії та Угорщині, до яких тоді прибувало найбільше мігрантів.

Утім, Меркель допускає, що 28 країн-членів ЄС можуть не знайти компромісу щодо пов'язаних з міграцією питань на майбутньому саміті в Брюсселі. В такому разі, переконана канцлер, можна розглянути можливість створення "коаліції охочих", які погоджуються щодо принципових позицій.

Вона закликала країни Європейського Союзу не діяти таким чином, що може спровокувати негативні наслідки для інших.