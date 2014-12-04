У фінському Турку стався витік хімікатів: городян закликають не виходити на вулицю

У місті Турку на південному сході Фінляндії 4 грудня відбувся витік хімікатів. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт телекомпанії Yle.

Як зазначається, інцидент трапився на території локомотивного депо, де з залізничного вагона відбувся витік небезпечної для здоров'я азотної кислоти.

Рятувальні служби закликали мешканців міста закрити двері та вікна, вимкнути кондиціонери.

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Жителів району також закликають не виходити на вулицю.

Залізничний рух в Турку тимчасово зупинено. Пасажирів потягів перевозять на автобусах між містами Сало і Турку, а також Лоймаа та Турку.

Наразі, як відомо, ніхто не постраждав.