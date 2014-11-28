"Сир Путіна" обрали словом року в Фінляндії

16:57, 28 листопада 2014
Світ
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На думку респондентів, саме "сир Путіна" якнайкраще передає атмосферу 2014 року.

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Читачі новинної служби фінської телерадіомовної компанії Yle обрали слово року. За підсумками голосування їм стало поняття Putin-juusto або «сир Путіна», повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт Yle.

Словосполучення, що набрало майже половину голосів (47%), з'явилося у фінській мові після введення Москвою продовольчого ембарго у відповідь на санкції Заходу. На думку читачів, саме «сир Путіна» якнайкраще передає атмосферу 2014 року.

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Yle зазначає, що після російських контрзаходів на полицях фінських магазинів опинився сир, вироблений компанією Valio, що спочатку признався для російського ринку. Його і стали називати «сир Путіна». Завдяки низькій ціні цей продукт став популярним у покупців.

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Дослідник-лінгвіст Карі Котілайнен не вірить, що Putin-juusto закріпиться в мові надовго: «Навряд чи про "путінський сир" говоритимуть за рік. Явище і народжене з нього слово відображають актуальну атмосферу, так що це хороший вибір у якості слова року», - зазначив він.

У повідомленні Yle також наводяться інші поняття, які претендували на звання «слово року». Серед них - «путінізм», «сепаратист», «російський троль», а також nyhtöpossu (тушкована до м'якості свинина, волокна якої легко відокремлюються один від одного), viskigate (скандал, що стався через заборону на використання слова «віскі» при організації алкогольної ярмарку) і слово «ебола».

У серпні Москва заборонила ввезення низки продовольчих товарів, в тому числі молочну продукцію, з країн Євросоюзу, США, Канади, Австралії і Норвегії. Ембарго було введено на один рік.

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Компанія Valio була змушена призупинити фінські виробничі лінії, які випускали продукцію для експорту в РФ. Основою експорту в Росію були сир Oltermanni, плавлений сир і масло Viola, йогурти і молоко.

Після ембарго Valio стала розпродавати призначену для Росії продукцію на внутрішньому ринку. Наприклад, 900-грамову упаковку сиру Oltermanni можна було купити за три-чотири євро при тому, що раніше вона коштувала від шести до восьми євро.

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