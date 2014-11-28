"Сир Путіна" обрали словом року в Фінляндії

Читачі новинної служби фінської телерадіомовної компанії Yle обрали слово року. За підсумками голосування їм стало поняття Putin-juusto або «сир Путіна», повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт Yle.

Словосполучення, що набрало майже половину голосів (47%), з'явилося у фінській мові після введення Москвою продовольчого ембарго у відповідь на санкції Заходу. На думку читачів, саме «сир Путіна» якнайкраще передає атмосферу 2014 року.

Yle зазначає, що після російських контрзаходів на полицях фінських магазинів опинився сир, вироблений компанією Valio, що спочатку признався для російського ринку. Його і стали називати «сир Путіна». Завдяки низькій ціні цей продукт став популярним у покупців.

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Дослідник-лінгвіст Карі Котілайнен не вірить, що Putin-juusto закріпиться в мові надовго: «Навряд чи про "путінський сир" говоритимуть за рік. Явище і народжене з нього слово відображають актуальну атмосферу, так що це хороший вибір у якості слова року», - зазначив він.

У повідомленні Yle також наводяться інші поняття, які претендували на звання «слово року». Серед них - «путінізм», «сепаратист», «російський троль», а також nyhtöpossu (тушкована до м'якості свинина, волокна якої легко відокремлюються один від одного), viskigate (скандал, що стався через заборону на використання слова «віскі» при організації алкогольної ярмарку) і слово «ебола».

У серпні Москва заборонила ввезення низки продовольчих товарів, в тому числі молочну продукцію, з країн Євросоюзу, США, Канади, Австралії і Норвегії. Ембарго було введено на один рік.

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Компанія Valio була змушена призупинити фінські виробничі лінії, які випускали продукцію для експорту в РФ. Основою експорту в Росію були сир Oltermanni, плавлений сир і масло Viola, йогурти і молоко.

Після ембарго Valio стала розпродавати призначену для Росії продукцію на внутрішньому ринку. Наприклад, 900-грамову упаковку сиру Oltermanni можна було купити за три-чотири євро при тому, що раніше вона коштувала від шести до восьми євро.